Премьер-лига. 1-й тур. «Арсенал» играя в большинстве, не смог обыграть «Динамо»

«Динамо» и «Арсенал» не сумели забить голов. На 7-ой минуте красную карточку получил Абдул Теттех.

Премьер-лига. 1-й тур

АРСЕНАЛ – ДИНАМО – 0:0.

Тула. 29 июля.

Стадион « Арсенал».

Судья: Станислав Васильев (Ижевск)

Арсенал»: Левашов, Хагуш, Григалава, Беляев, Комбаров, Чаушич, Берхамов (Лесовой, 58), Горбатенко, Александров ( Костадинов, 57), Ткачев, Кангва (Ивакин, 82)

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Рыков, Козлов, Соу, Теттех, Жоаозиньо (Соснин, 90) Панченко, Черных, (Темников, 83), Луценко (Марков, 65).

Предупреждения: Чаушич (9), Берхамов (52), Маркин (86), Григалава (89).

Удаление: Теттех (7).

9 (4) удары (в створ) 6 (4)

22 фолы 20

4 угловые 1

2 офсайды 2

60% владения мячом 40%

В рамках первого тура чемпионата России «Арсенал» принимал «Динамо». Уже в начале встречи динамовцы остались в меньшинстве. Горбатенко в борьбе за мяч нарушил правила на Теттехе, после чего ганец решил отомстить, умышленно нанеся удар по ноге полузащитника «Арсенала». За что главный арбитр встречи Станислав Васильев, для которого этот матч был первым в РФПЛ, показал футболисту прямую красную карточку. Но подопечные Олега Кононова, не смотря на преимущество, не смогли создать ничего опасного у ворот Шунина.

Во втором тайме гости пошло в атаку. И создали пару голевых моментов у ворот туляков. Самый явным шанс для гола был у Рыкова, который опасно пробил с лета в пределах штрафной площади. Но Левашов спас свою команду. А на 81-ой минуте счет могли открывать хозяева. Однако мощный удар Горбатенко парировал Шунин. Таким образом, игра завершилась нулевой ничьей.

Фото: ФК «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»