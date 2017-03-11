Преесс-служба «ПСЖ»: «Поход Блеза Матюиди и Марко Вератти по ночным клубам перед игрой с «Барселоной» — гнусные слухи»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу скандала с участием игроков команды Марко Вератти и Блеза Матюиди. Ранее французская газета L’Equipe обвинила футболистов в посещении вечеринки перед матчем с «Барселоной».

«Данные заявления издания — оскорбление как профессионализма футболистов, так и клуба в целом. Поражение никогда не оправдает распространения гнусных слухов. Позор газете, выдающей непроверенную информацию. Все это абсолютная выдумка L’Equipe», — сказано в заявлении парижан.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб уступил каталонцам со счетом 1:6. Несмотря на разгромную победу в дебютной игре первого раунда плей-офф (4:0), «ПСЖ» не сумел пройти в четвертьфинал еврокубка.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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