Предварительный календарь РФПЛ-2017/18: первый тур стартует 16 июля, последний – 13 мая

Стали известны предварительные сроки начала и окончания чемпионата России-2017/18. Об этом рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Предварительно 16 июля – первый тур, а последний – 13 мая.

Точно он (окончательный календарь) должен быть определен до 8 июня, может быть даже пораньше», – сказал Бабаев.

Матч за Суперкубок России-2017 между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 14 июля в Черкизове.

Следующий сезон завершится в середине мая, чтобы сборная России имела время на подготовку к ЧМ-2018, который начнется 14 июня.

Фото: официальный сайт РФПЛ

Источник: Р-Спорт

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