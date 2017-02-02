Представители Романа Зозули ведут переговоры с испанской федерацией футбола

Агент форварда «Бетиса» Романа Зозули Владимир Кузьменко сообщил, что у украинца еще есть шанс сыграть в текущем сезоне. По правилам нападающий пока не может быть заявлен ни за одну команду.

«Еще ничего не закончилось. Ситуация сложилась патовая: Рома не может играть ни там, ни там. Но для меня сейчас самое главное, чтобы у него все было хорошо, и чтобы с ним ничего не произошло. Поэтому перехода в «Райо» точно не будет.

У меня есть партнер, который ведет переговоры с испанской федерацией – трансферное окно уже закрыто, но наш случай форс-мажорный, поэтому мы хотим найти какой-то компромисс, выход из положения.

Кроме того, пытаемся сейчас связаться с украинской федерацией и уточнить, когда у него закончился контракт с «Днепром». По закону, если у него контракт закончился до 30 июня прошлого года, то у него будет возможность быть заявленным за какой-то третий клуб. Но, конечно, если испанская федерация даст разрешение», – сказал Кузьменко.

Напомним, «Бетис» вернул Зозулю из аренды из-за конфликта с ультрас «Райо Вальекано». По правилам украинский форвард не сможет до лета играть ни за «Бетис», ни за любой другой клуб, потому что уже дважды менял команду. По ходу сезона он был заявлен за «Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано».

Фото: Global Look Press

Источник: Сегодня