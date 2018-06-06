Представители Мохамеда Салаха предложили игрока «Барселоне»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Барселону». Вместо форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Как сообщают испанские СМИ, представители 25-летнего египтянина предложили услуги игрока каталонцам, и сейчас стороны ведут переговоры.

Сам Салах по версии источника готов рассмотреть такой переход, а «Ливерпуль» может отпустить футболиста более чем за 100 миллионов евро, если подпишет хавбека «Лиона» Набиля Фекира.

В этом сезоне египтянин провел 36 матчей и забил 32 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: As