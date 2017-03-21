Представители «Локомотива» и «Зенита» опровергли информацию об оплате за матч со «Спартаком»

Руководители «Локомотива» и «Зенита» прокомментировали информацию о переводе денежных средств на счет «железнодорожников» со стороны сине-бело-голубых за ничью со «Спартаком». Илья Геркус и Максим Митрофанов оказались крайне возмущены распространившимися сведениями.

Представители «Зенита» и «Локомотива» сделали заявления, которые стали реакцией на слова журналиста ТАСС о том, что сине-бело-голубые перевели деньги за матч со «Спартаком» на счета игроков и тренеров красно-зеленых.

«Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику. Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия», — заявил президент «Локомотива» Илья Геркус.

«Мы обычно глупости не комментируем. Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации», — рассказал представитель «Зенита» Максим Митрофанов.

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» готов заплатить «Локомотиву», если тот отнимет у «Спартака» очки в очном противостоянии. Московское дерби завершилось со счетом 1:1, голами отметились Ари и Квинси Промес.