Представитель Эммануэля Фримпонга: «Главный тренер «Арсенала» отстранил моего клиента от тренировок»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Фримпонг

Сергей Новиков, представитель полузащитника тульского «Арсенала» Эммануэля Фримпонга, заявил, что его клиент в конце прошлого года был отстранен от тренировок с командой по решению главного тренера тульского клуба Сергея Кирьякова  Он также отметил, что клуб не хочет разрывать контракт с ганцем согласно условиям соглашения.

«Еще за месяц до окончания первой части сезона футболист был отстранен от тренировок с основой по решению Сергея Кирьякова. Был конфликт, мы пытались сгладить ситуацию, но, к сожалению, главный тренер навстречу не пошел.

Мы готовы разорвать соглашение с «Арсеналом» на условиях, прописанных в контракте, но клуб решил перевести Эммануэля в молодежку. Клуб не хочет выполнять договоренности, обозначенные в контракте, а разрывать его по обоюдному согласию не в наших интересах», — заявил Новиков.

Напомним, что Эммануэль Фримпонг перешел в «Арсенал» в августе 2016 года. В составе тульского клуба он провел три матча в чемпионате России и один в Кубке.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Поляков

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