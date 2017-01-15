Представитель Акселя Витселя: «После футбола Аксель посвятит жизнь авиации»

Официальный представитель хавбека сборной Бельгии Акселя Витселя Ален Гобле рассказал о причинах перехода своего клиента из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в котором он будет получать около € 17 млн в год. Также он рассказал о том, чем его клиент будет заниматься после карьеры футболиста.

«Прежде всего я хочу заметить, что Аксель сейчас действительно счастлив. Он рад, что все получилось именно так. Наилучший способ объяснить, что сейчас чувствует Витсель, — это передать его слова. Аксель сейчас испытывает огромное облегчение. Поясню: когда он постоянно видел свое имя в газетах, читал о том, что его хотели приобрести различные клубы, это влияло на сознание. У Акселя груз упал с плеч после того, как он произнес: «Окей, наконец-то все это закончилось». Он принял решение перейти в другой клуб, никакого стресса больше, никаких газет.

После того как было принято решение продолжить карьеру в Китае, на Акселя обрушился настоящий шквал критики. СМИ штормило. Многие журналисты задавались вопросом: почему Китай? Давайте, я объясню. Если говорить откровенно, то зарплаты футболистов в Китае очень сильно отличаются от тех, которые готовы платить в любом другом чемпионате в мире. Это первая причина. Но Аксель очень умный парень. Вот уже два года Аксель является акционером одной компании. После окончания карьеры он будет ее генеральным директором. Когда-то в будущем. Так вот, тот факт, что Аксель выбрал Китай, не говорит о том, что он думает только о финансовой составляющей. Это решение было принято с учетом будущего Витселя после окончания футбольной карьеры. Да, сейчас он игрок, но завтра он станет экс-футболистом, но при этом будет занят другим делом.

Аксель — акционер компании, которая функционирует в Бельгии. Ее название — LindSky. Как вы понимаете, речь идет об авиации. Это школа пилотов, компания по обслуживанию и всем, что связано с полетами. На прошлой неделе мы беседовали с представителями экономической газеты и рассказали об этом. И успех уже состоит в том, что после этого интервью нам последовали предложения и заказы из Китая. Речь о компании, акционером которой является Аксель. Аксель сейчас в Бельгии, он толком еще не был в Китае. И вот уже сейчас, даже когда он еще не заявил о себе как футболист, его уже знают в Китае. Причем не как игрока, а как делового человека. Так что есть несколько причин, почему Аксель перебирается в Китай. Да, во-первых, зарплата, во-вторых — будущее. Китайский рынок в сравнении с европейским гораздо больше. Сейчас важно заработать репутацию, а потом использовать ее с толком», — заявил Гобле.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт уик-энд