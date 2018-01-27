Председатель ВФСО «Динамо»: «Сегодня у клуба долгов нет»

Представитель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил о том, что бело-голубые погасили задолженности. Также Стржалковский рассказал о переговорах с ВТБ по поводу взятия 600 млн рублей.

«Долги перед футболистами погасили за счет внутренних ресурсов и оптимизации расходов. Что касается обещанных ВТБ 600 миллионов, эти средства пока не перечислены, но вопрос находится в стадии проработки. Мы надеемся на его положительное решение. Легко ничего не дается – внешне «легкие» достижения основаны на предварительной серьезной проработке, а вопрос, который идет тяжело, может в итоге уйти вообще в другую плоскость. Если говорить предметно, то вот, например, решение о том, чтобы футбольный клуб полностью перешел в собственность общества, было тяжелым в том смысле, что несло за собой серьезные экономические последствия, над которыми весь год работали и менеджмент клуба, и менеджмент общества. Тем не менее, нам удалось решить вопрос по текущей и прошлой задолженностям клуба. Сегодня у клуба нет долгов», — заявил Стржалковский.

В декабре 2016-го ВТБ продал контрольный пакет акций команды ЦСО «Динамо» за символический рубль и до 2019 года банк будет выделять клубу финансовую помощь в размере 10,62 млрд рублей. Как сообщил гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев, при подписании того соглашения главы компании пообещали руководству москвичей 600 млн рублей для того, чтобы погасить долги перед футболистами.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС