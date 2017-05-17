«Тоттенхэм» предложил контракт Дани Алвесу

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес может перейти в «Тоттенхэм». Детальные переговоры пройдут после финала Лиги чемпионов, в котором нынешний клуб Алвеса «Ювентус» сыграет с мадридским «Реалом».

Сам Дани Алвес летом прошлого года признался, что хотел бы поиграть в Премьер-лиге. «Тоттенхэм» предложил защитнику подписать двухлетний контракт с возможностью продления ещё на год. После финала Лиги чемпионов ожидаются более детальные переговоры. Контракт бразильца рассчитан до лета 2018 года, а также включает себя пункт, что «старая синьора» может продлить футболиста еще на один год. Transfermarkt оценивает бразильского защитника в 5 миллионов фунтов.

«Тоттенхэм» досрочно занял второе место в АПЛ. «Ювентусу» нужно набрать два очка в двух матчах, что вновь стать обладателем скудетто. Алвес забил 2 мяча и отдал 3 голевых паса в текущем сезоне Серии А. Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня.

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Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo Sports