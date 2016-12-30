Чезаре Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Валенсии». Итальянец провел с «Валенсией» лишь 10 матчей, отработав с командой 3 месяца.

Представители итальянца ведут переговоры с клубом об условиях расторжения контракта. Пранделли проработал с «Валенсией» только три месяца. Он возглавил команду в начале октября, контракт был рассчитан до лета 2018 года.

Под руководством Пранделли «Валенсия» одержала лишь одну победу в примере. Сейчас команда занимает 17-е место.

Чезаре Пранделли руководил «Валенсией» в восьми матчах Лиги, добившись одной победы, трех ничьих и потерпев четыре поражения. В двух матчах Кубка Испании одержал две победы.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca