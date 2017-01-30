Пожар на «Олд Траффорд» удалось нейтрализовать

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Олд Траффорд

На домашней арене «Манчестер Юнайтед» произошло возгорание одной из трибун. Пожарные сработали оперативно.

Сегодня около 10:00 утра по московскому времени в результате короткого замыкания пламя охватило трибуну сэра Бобби Чарльтона. Возгорание удалось быстро потушить благодаря пожарной бригаде.

В СМИ сообщается, что пострадавших не обнаружено, а стадион не потерпел серьезных повреждений.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку с 41 очком.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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Никита Пронин

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