Пожар на «Олд Траффорд» удалось нейтрализовать

На домашней арене «Манчестер Юнайтед» произошло возгорание одной из трибун. Пожарные сработали оперативно.
Сегодня около 10:00 утра по московскому времени в результате короткого замыкания пламя охватило трибуну сэра Бобби Чарльтона. Возгорание удалось быстро потушить благодаря пожарной бригаде.
В СМИ сообщается, что пострадавших не обнаружено, а стадион не потерпел серьезных повреждений.
«Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку с 41 очком.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»