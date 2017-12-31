Поздравление с Новым годом от Руслана Нигматуллина

Экс-футболист «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин записал эксклюзивное поздравление с Новым годом для читателей еженедельника «Футбол».

Дорогие россияне! Вот и наступил этот момент наш долгожданный — наступление Нового года. Я хочу поздравить вас с этим фактом. Хочу в Новом году пожелать вам исполнения желаний, и чтобы футбольные команды, за которые мы болеем, наконец-то нас так порадовали, что даже мы сами ожидать этого и не могли. Так что за новые победы и за новые желания! С Новым годом!

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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