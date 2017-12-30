Поздравление с Новым годом от Анзора Кавазашвили

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анзор Кавазашвили

Экс-игрок столичных «Торпедо» и «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили записал эксклюзивное поздравление с Новым годом для читателей еженедельника «Футбол».

«Я хочу сказать вам, чтобы в Новом году у вас были огромные успехи, чтобы вы могли писать о наших лучших футбольных матчах, чтобы вы получили удовольствие от репортажей с матчей, которые будут проходить в России среди многих-многих сборных команд мира. Итак, давайте вместе с вами будем выступать на страницах еженедельника «Футбол и дадим хорошую оценку всем 32 сборным командам мира. Так что примите мои поздравления с наступающим Новым 2018 годом», — сказал Кавазашвили.

Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

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