Поздравление с Новым годом от Анзора Кавазашвили

Экс-игрок столичных «Торпедо» и «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили записал эксклюзивное поздравление с Новым годом для читателей еженедельника «Футбол».

«Я хочу сказать вам, чтобы в Новом году у вас были огромные успехи, чтобы вы могли писать о наших лучших футбольных матчах, чтобы вы получили удовольствие от репортажей с матчей, которые будут проходить в России среди многих-многих сборных команд мира. Итак, давайте вместе с вами будем выступать на страницах еженедельника «Футбол и дадим хорошую оценку всем 32 сборным командам мира. Так что примите мои поздравления с наступающим Новым 2018 годом», — сказал Кавазашвили.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1