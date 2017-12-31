Поздравление с Новым годом от Алексея Смертина

Экс-футболист «Челси», «Бордо» и сборной России Алексей Смертин записал эксклюзивное поздравление с Новым годом для читателей еженедельника «Футбол».

«Я всех, не только любителей футбола и любителей спорта, а всех нас, живущих в России и за ее пределам тоже, памятуя о чемпионате мира, который грядет, и о том, количестве людей, которое приедет поболеть за свои сборные, желаю здоровья — это очевидно главенствующее пожелание. Я желаю сборным, приезжающим сюда, успехов. Не все, конечно, добьются его, но так или иначе. Также желаю тех эмоций, которые будут храниться годами, возможно, десятилетиями. С Новым годом!», — сказал Смертин.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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