Потери клубов Серии А, четвертая замена в еврокубках, гигантский штраф Кутепова. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июля.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 6 июля

Где сегодня смотреть футбол?

2. ФИФА оштрафовала Илью Кутепова на 7500 франков

Кутепов наказан за «удержание соперника».

3. Клубы серии А могут потерять 700 млн евро

Из-за запрета в Италии на рекламу азартных игр.

4. В еврокубках разрешили проводить четвертую замену в овертайме

УЕФА объявил о ряде изменений в правилах проведения матчей под эгидой союза.

5. Вторую фан-зону в Москве откроют около стадиона «Спартак»

Там будет установлено 8 экранов и созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды.

Фото: Сергей Дроняев

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