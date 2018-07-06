Потери клубов Серии А, четвертая замена в еврокубках, гигантский штраф Кутепова. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июля.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 6 июля
Где сегодня смотреть футбол?
2. ФИФА оштрафовала Илью Кутепова на 7500 франков
Кутепов наказан за «удержание соперника».
3. Клубы серии А могут потерять 700 млн евро
Из-за запрета в Италии на рекламу азартных игр.
4. В еврокубках разрешили проводить четвертую замену в овертайме
УЕФА объявил о ряде изменений в правилах проведения матчей под эгидой союза.
5. Вторую фан-зону в Москве откроют около стадиона «Спартак»
Там будет установлено 8 экранов и созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды.
Фото: Сергей Дроняев