Потери клубов Серии А, четвертая замена в еврокубках, гигантский штраф Кутепова. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Кутепов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июля.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 6 июля

Где сегодня смотреть футбол?

2. ФИФА оштрафовала Илью Кутепова на 7500 франков

Кутепов наказан за «удержание соперника».

3. Клубы серии А могут потерять 700 млн евро 

Из-за запрета в Италии на рекламу азартных игр.

4. В еврокубках разрешили проводить четвертую замену в овертайме

УЕФА объявил о ряде изменений в правилах проведения матчей под эгидой союза. 

5. Вторую фан-зону в Москве откроют около стадиона «Спартак»

Там будет установлено 8 экранов и созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Амкар-СКА

Российские хоккеисты уступили канадцам, «Амкар» и «Енисей» выиграли в первых стыковых матчах. Главные новости дня

Буффон

Последний матч Буффона за «Ювентус», Манчини вызвал Кришито в сборную Италии. Главные новости дня

Карло Анчелотти

Анчелотти возглавил «Наполи», Унаи Эмери стал главным тренером лондонского «Арсенала». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 