Потасовка в матче «Селтика» и «Рейнджерс», Эриксен повторил рекорд Бекхэма. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Эриксен

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 апреля.

1. Филипп Лам — главный претендент на пост главы Немецкого футбольного союза

Действующий президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель потерял поддержку среди соратников и вскоре может покинуть организацию.

2. «Реал» заинтересован в покупке Дженгиза Ундера

21-летний игрок выступает за итальянский клуб с января 2018 года.

3. Матч между «Селтиком» и «Рейнджерс» завершилось массовой потасовкой

По окончании встречи соперники едва не сошлись в рукопашной.

4. Кристиан Эриксен повторил рекорд Дэвида Бекхэма

Это произошло в матче 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

5. «Бешикташ» может продать Домагоя Виду

В летнее трансферное окно игрок, возможно, сменит клубную прописку. 

Фото: Global Look Press

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