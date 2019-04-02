Потасовка в матче «Селтика» и «Рейнджерс», Эриксен повторил рекорд Бекхэма. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 апреля.
1. Филипп Лам — главный претендент на пост главы Немецкого футбольного союза
Действующий президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель потерял поддержку среди соратников и вскоре может покинуть организацию.
2. «Реал» заинтересован в покупке Дженгиза Ундера
21-летний игрок выступает за итальянский клуб с января 2018 года.
3. Матч между «Селтиком» и «Рейнджерс» завершилось массовой потасовкой
По окончании встречи соперники едва не сошлись в рукопашной.
4. Кристиан Эриксен повторил рекорд Дэвида Бекхэма
Это произошло в матче 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
5. «Бешикташ» может продать Домагоя Виду
В летнее трансферное окно игрок, возможно, сменит клубную прописку.
Фото: Global Look Press