Пострадавший болельщик написал заявление на Тиаго Мотту

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

МоттаБолельщик «ПСЖ», пострадавший от действий полузащитника Тиаго Мотты, выписался из больницы. Фанат написал заявление в полицию на футболиста.

Ночью группа лиц, недовольных поражением французской команды от «Барселоны» (1:6), окружила машину футболиста в аэропорту «Париж-Ле-Бурже». Автомобиль в движении ударил одного из болельщиков, и пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Мужчина выписался утром. Ему дали больничный на несколько дней. Мужчина написал на футболиста заявление в полицию.

«Мы ждали игроков, потом они вышли. Мой кузен стоял на дороге. Мотта замедлился, но затем вновь прибавил ходу. Он налетел на моего кузена, и тот очень жестко упал», – рассказал родственник пострадавшего.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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