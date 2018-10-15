Пострадавшие от рук Кокорина и Мамаева чиновники получили государственные награды

Президент удостоил орденов Дениса Пака и Сергея Гайсина. Служащие получили награды за реализацию проекта «Кортеж».

Президент России Владимир Путин наградил орденами чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, которых избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Директор департамента Минпромторга Денис Пак получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин — орден Александра Невского за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», также известного как «Кортеж» (создание лимузина для президента за 12,4 млрд рублей).

Напомним, 8 октября футболисты вместе с друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Были возбуждены три уголовных дела: два по ст. 116 УК РФ («Побои») и одно непосредственно в отношении Кокорина и Мамаева по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство по предварительному сговору»). 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Мамаева и Кокорина, а также младшего брата последнего — Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Дело Кокорина и Мамаева. Хронология падения

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации