Посольство РФ в Великобритании предупредили болельщиков ЦСКА перед игрой с «Арсеналом» в Лондоне

Посольство Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии обратилось к болельщикам ЦСКА. Призыв был в преддверии первого матча 1/4 финала с «Арсеналом», который пройдет в Лондоне.

«В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе.

Во избежание провокаций в отношении россиян призываем избегать конфликтных ситуаций с властями и местными жителями, вести себя с присущим нам достоинством.

На стадионе и в других общественных местах рекомендуем принимать меры предосторожности и следить за личными вещами и деньгами, воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

В случае задержания правоохранительными органами Великобритании не оказывайте сопротивления, при первой возможности воспользуйтесь правом на звонок и свяжитесь с дежурным консулом Посольства России в Великобритании, требуйте от сотрудников полиции незамедлительного уведомления Посольства о задержании», — говорится в сообщении на официальном сайте Посольства РФ в Великобритании.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт Посольства РФ в Великобритании