Посольство РФ в Великобритании предупредили болельщиков ЦСКА перед игрой с «Арсеналом» в Лондоне

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лига Европы. ЦСКА — «Црвена Звезда» — 1:0. Москва. «ВЭБ Арена». 21 февраля 2018 г.

Посольство Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии обратилось к болельщикам ЦСКА. Призыв был в преддверии первого матча 1/4 финала с «Арсеналом», который пройдет в Лондоне.

«В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе.

Во избежание провокаций в отношении россиян призываем избегать конфликтных ситуаций с властями и местными жителями, вести себя с присущим нам достоинством.

На стадионе и в других общественных местах рекомендуем принимать меры предосторожности и следить за личными вещами и деньгами, воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

В случае задержания правоохранительными органами Великобритании не оказывайте сопротивления, при первой возможности воспользуйтесь правом на звонок и свяжитесь с дежурным консулом Посольства России в Великобритании, требуйте от сотрудников полиции незамедлительного уведомления Посольства о задержании», — говорится в сообщении на официальном сайте Посольства РФ в Великобритании.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт Посольства РФ в Великобритании

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

League Europe

Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы: ЦСКА сыграет с «Арсеналом»

фанаты ЦСКА

«Арсенал» предупредил болельщиков о возможных антибританских настроениях в России

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Бенфика» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 ноября 2017 г.

Матч ЦСКА – «Арсенал» начнется в непривычно позднее время

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 