Последний матч в группе. Уругвай — Россия. Онлайн дня

Сборная России обеспечила себе участие в 1/8 финала чемпионата мира. Кто бы поверил в это перед началом турнира! Теперь команде Станислава Черчесова осталось решить, с какого места она выйдет в топ-16. Соперник в последнем матче группы — Уругвай, не пропустивший ни одного гола за два матча ЧМ. Все последние новости, статистика и ажиотаж перед самарской игрой — в онлайне еженедельника «Футбол». Будет горячо!

12:00 — Букмекеры назвали фаворита матча чемпионата мира в группе А Уругвай – Россия. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу России за 3.10. Шансы Уругвая на победу оценены коэффициентом 2.50. Поставить на ничью можно за 3.10.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.35, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55 («Чемпионат»)

Фото: Global Look Press