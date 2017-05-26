Последний матч Франческо Тотти, стоимость нового газона «Крестовского». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 мая.
1. Рядом с ареной в Санкт-Петербурге найден боезаряд 30-х годов прошлого века.
2. ФИФА нашла нарушения прав человека на стройке стадиона в Санкт-Петербурге.
3. Новый газон «Крестовского» будет стоит более 21 млн рублей.
4. Стыковые матчи. «Енисей» одержал победу над «Арсеналом».
5. Денис Глушаков: «На Кубке конфедераций-2017 сделаем все возможное, чтобы на поле выбежала вся страна».
6. Курбан Бердыев возглавит «Рубин».
7. Криштиану Роналду грозит тюремное заключение.
8. Франческо Тотти: «Воскресенье – последний день, когда я могу надеть майку «Ромы».
9. В российском футболе не зафиксировано ни одного случая расизма.
10. Геннадий Орлов: «Матч ТВ» – банкрот, а я выведен за штат? Провокация! Кто-то это подстроил».
Фото: Global Look Press