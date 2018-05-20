Последний матч Буффона за «Ювентус», Манчини вызвал Кришито в сборную Италии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 мая.

1. Бутсы Мохамеда Салаха будут выставлены в египетском зале Британского музея.

Об этом сообщила официальная пресс-служба музея.

2. Джанлуиджи Буффон провел прощальный матч за «Ювентус».

Для Джиджи это 640-й матч в Серии А.

3. С защитником «Вест Хэма» попрощались по электронной почте.

Джеймс Коллинз негодует.

4. «Галатасарай» в 21-й раз в истории стал чемпионом Турции.

5. «Челси» в 8-й раз выиграл Кубок Англии.

6. Роберто Манчини вызвал Доменико Кришито в сборную Италии.

Но это не единственная неожиданность.

7. Лучшие тексты недели: сборная России, «Ливерпуль», Кейлор Навас, порно от тренера «Севильи».

Фото: Global Look Press

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