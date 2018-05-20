Последний матч Буффона за «Ювентус», Манчини вызвал Кришито в сборную Италии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 мая.
1. Бутсы Мохамеда Салаха будут выставлены в египетском зале Британского музея.
Об этом сообщила официальная пресс-служба музея.
2. Джанлуиджи Буффон провел прощальный матч за «Ювентус».
Для Джиджи это 640-й матч в Серии А.
3. С защитником «Вест Хэма» попрощались по электронной почте.
Джеймс Коллинз негодует.
4. «Галатасарай» в 21-й раз в истории стал чемпионом Турции.
5. «Челси» в 8-й раз выиграл Кубок Англии.
6. Роберто Манчини вызвал Доменико Кришито в сборную Италии.
Но это не единственная неожиданность.
7. Лучшие тексты недели: сборная России, «Ливерпуль», Кейлор Навас, порно от тренера «Севильи».
Фото: Global Look Press