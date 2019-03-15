Последние российские клубы вылетели из еврокубков, «Шальке» уволил Тедеско. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 марта.

1. «Краснодар» упустил победу над «Валенсией», «Зенит» уступил «Вильярреалу»

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матчи.

2. «Шальке» уволил главного тренера команды Доменико Тедеско

33-летний специалист возглавлял клуб из Гельзенкирхена с лета 2017 года.

3. Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии

На проведение турнира так же рассматривались Россия, США, Китай, Австралия и Катар.

4. «Реал» приобрел Эдера Милитао из «Порту»

Первая покупка Зинедина Зидана после возвращения в клуб.

5. Пол Скоулз покинул пост главного тренера «Олдхэма»

Он там проработал месяц.

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