Последние российские клубы вылетели из еврокубков, «Шальке» уволил Тедеско. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 марта.

1. «Краснодар» упустил победу над «Валенсией», «Зенит» уступил «Вильярреалу»

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матчи.

2. «Шальке» уволил главного тренера команды Доменико Тедеско

33-летний специалист возглавлял клуб из Гельзенкирхена с лета 2017 года.

3. Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии

На проведение турнира так же рассматривались Россия, США, Китай, Австралия и Катар.

4. «Реал» приобрел Эдера Милитао из «Порту»

Первая покупка Зинедина Зидана после возвращения в клуб.

5. Пол Скоулз покинул пост главного тренера «Олдхэма»

Он там проработал месяц.

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