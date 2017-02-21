После вылета из Кубка Англии «Блэкберн» отправил в отставку главного тренера

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Главный тренер английского «Блэкберн Роверс» Оуэн Койл покинул данную должность. Об этом стало известно сегодня.

Пресс-служба «роз» объявила о расторжении контракта с 50-летним специалистом на взаимных условиях. Поводом для увольнения Койла стало поражение в 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась победой «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

В этом сезоне «Блэкберн» выступает в Чемпионшипе. Клуб набрал 29 очков и располагается на 23-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Блэкберн»

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