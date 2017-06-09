После первого тайма сборные России и Чили голов не забили

После первого тайма в товарищеском матче между сборной России и сборной Чили счет не открыт. Точный удар головой Артуро Видаля был не засчитан арбитром.

А вот и гол чилийцев подъехал… Но его не засчитали Публикация от Дима (@dimatemnni1922koff) Июн 9 2017 в 9:44 PDT

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