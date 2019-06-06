Португалия вышла в финал Лиги Наций, Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА, Курбана Бердыева уволили из «Рубина». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июня.

1. Лига наций. 1/2 финала. Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал турнира

Соперник португальцев определится сегодня в матче между сборными Голландиии и Англии.

2. Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года

Итальянец возглавляет главную футбольную организацию с 2016-го.

3. Джанлуиджи Буффон не стал продлевать контракт с «ПСЖ»

41-летний голкипер близок к завершению карьеры.

4. Курбана Бердыева уволили из «Рубина»

В общей сложности Бердыев отработал в казанском клубе 15 лет.

5. Хамес Родригес покинул «Баварию»

Принадлежащий «Реалу» колумбиец провел два сезона в аренде у мюнхенцев, но «Бавария» не воспользовалась опцией его выкупа.

6. Умер экс-президент УЕФА Ленннарт Юханссон

Шведский функционер возглавлял организацию с 1990 по 2017 годы.

Фото: Сергей Дроняев

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