Португалия вышла в финал Лиги Наций, Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА, Курбана Бердыева уволили из «Рубина». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июня.
1. Лига наций. 1/2 финала. Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал турнира
Соперник португальцев определится сегодня в матче между сборными Голландиии и Англии.
2. Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года
Итальянец возглавляет главную футбольную организацию с 2016-го.
3. Джанлуиджи Буффон не стал продлевать контракт с «ПСЖ»
41-летний голкипер близок к завершению карьеры.
4. Курбана Бердыева уволили из «Рубина»
В общей сложности Бердыев отработал в казанском клубе 15 лет.
5. Хамес Родригес покинул «Баварию»
Принадлежащий «Реалу» колумбиец провел два сезона в аренде у мюнхенцев, но «Бавария» не воспользовалась опцией его выкупа.
6. Умер экс-президент УЕФА Ленннарт Юханссон
Шведский функционер возглавлял организацию с 1990 по 2017 годы.
Фото: Сергей Дроняев