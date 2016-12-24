«Порту» может стать новым клубом Мемфиса Депая

Голландский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может перейти в португальский топ-клуб. Об этом сообщают европейские СМИ.
По некоторым данным, руководство «Порту» готово приобрести форварда в январе. О сумме предполагаемого трансфера не сообщается. Ранее сообщалось о готовности московского «Спартака» арендовать Депая.
Трансферная стоимость голландца насчитывет 30 миллионов евро. Однако руководство «красных дъяволов» готово существенно сократить эту цифру ради продажи футболиста уже в зимнее трансферное окно.
Фото: Global Look Press
Источник: A Bola