«Порту» может стать новым клубом Мемфиса Депая

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Мемфис Депай

Голландский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может перейти в португальский топ-клуб. Об этом сообщают европейские СМИ.

По некоторым данным, руководство «Порту» готово приобрести форварда в январе. О сумме предполагаемого трансфера не сообщается. Ранее сообщалось о готовности московского «Спартака» арендовать Депая.

Трансферная стоимость голландца насчитывет 30 миллионов евро. Однако руководство «красных дъяволов» готово существенно сократить эту цифру ради продажи футболиста уже в зимнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola

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