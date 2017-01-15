Поражение от «Эвертона» стало для Хосепа Гвардиолы самым крупным в национальных первенствах

Сегодня «Манчестер Сити» в рамках АПЛ разгромно проиграл «Эвертону». Данный матч стал знаменательным для главного тренера манчестерского клуба Хосепа Гвардиолы.

«Горожане» проиграли «ирискам» со счетом 0:4. Гвардиола потерпел самое разгромное поражение за все время тренерской работы в рамках национальных чемпионатов. Стоит упомянуть, что в рамках Лиги чемпионов команды испанского специалиста («Манчестер Сити» и «Бавария», соответственно) проигрывали «Барселоне» и «Реалу»с таким же счетом.

После 21 тура «манкунианцы» набрали 43 очка и идут на 5 месте в турнирной таблице. «Мерсисайдцы» расположились на 7-ой строчке, в активе которых 33 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»