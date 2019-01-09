Попов покидает московский «Спартак», Суарес согласился перейти в лондонский «Арсенал». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Ивелин Попов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 января.

1. Денис Суарес согласился перейти в лондонский «Арсенал»

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие всего в двух матчах чемпионата Испании.

2. Ивелин Попов покидает московский «Спартак»

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

3. Сеск Фабрегас согласовал с «Монако» контракт на 3,5 года

У Александра Головина появился конкурент.

4. Суд продаст 4 дома Артура Видаля в Турине с аукциона

Все дело в долгах.

5. Муса Дембеле перешел в чемпионат Китаяъ

«Шпоры» приняли предложение «Бейцзин Гуоань».

Фото: Сергей Дроняев

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