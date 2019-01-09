Попов покидает московский «Спартак», Суарес согласился перейти в лондонский «Арсенал». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 января.
1. Денис Суарес согласился перейти в лондонский «Арсенал»
В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие всего в двух матчах чемпионата Испании.
2. Ивелин Попов покидает московский «Спартак»
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
3. Сеск Фабрегас согласовал с «Монако» контракт на 3,5 года
У Александра Головина появился конкурент.
4. Суд продаст 4 дома Артура Видаля в Турине с аукциона
Все дело в долгах.
5. Муса Дембеле перешел в чемпионат Китаяъ
«Шпоры» приняли предложение «Бейцзин Гуоань».
Фото: Сергей Дроняев