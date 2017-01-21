Давид Силва и Самир Насри попали в сферу интересов «Хэбэй Чайна Форчун»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Силва и Насри

«Хэбэй Чайна Форчун» проявляет интерес к двум игрокам «Манчестер Сити». Китайский клуб хотел бы видеть в своих рядах полузащитников Давида Силву и Самира Насри.

Самир Насри выступает на правах аренды за «Севилью». «Хэбэй Чайна Форчун» оценивает Силву в 50 миллионов фунтов стерлингов, а за француза готов заплатить 30 миллионов.

Насри в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу, Силва в АПЛ в 19 матчах забил один гол и совершил четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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