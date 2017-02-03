Эвертон Рибейро попал в сферу интересов «Локомотива»

Московский «Локомотив» в ближайшее время может пополниться футболистом сборной Бразилии Эвертоном Рибейрой. Руководство клуба рассматривает приобретение бразильца, как замену покидающему клуб Алексею Миранчуку.

27-летний атакующий полузащитник играет за «Аль-Ахли». К арабскому клубу игрок присоединился в январе 2015 года за 15 миллионов евро.

С тех пор футболист испытывает в Дубае дискомфорт и хочет покинуть страну, чтобы попытать счастья в Европе. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 12 миллионов евро.

Футболку сборной Бразилии Эвертон Рибейро надевал шесть раз. За «Аль-Ахли» полузащитник в этом сезоне сыграл 12 раз, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: todomercadoweb