Понтус Вернблум подписал контракт с ПАОКом

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум присоединился к греческому ПАОКу. Швед заключил с клубом из Салоник контракт сроком на три года.

По информации СМИ, зарплата 32-летнего футболиста составит 1,8 миллиона евро за сезон.

«Мы подписали трехлетний контракт с Понтусом Вернблумом. СМИ сообщали, что он будет самым высокооплачиваемым футболистом ПАОК, но могу сказать, что это неправда», – сообщил спортивный директор ПАОКа Любош Михел.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Этим летом он покинул московский клуб на правах свободного агента.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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