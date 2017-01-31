Понтус Вернблум: «Если бы у меня не было семьи, я бы поехал за деньгами в Китай»

Шведский полузащитник российского ЦСКА Понтус Вернблум высказлся по поводу трансферной политики Китая. Игрок понимает футболистов, уезжающих в чемпионат Китая за деньгами, но при этом сам не перешел бы в азиатский клуб.

«Если бы у меня не было семьи, возможно, я бы поехал за деньгами в Китай, да любой поехал бы. Футбол — это такой же бизнес. Если вы сидите в офисе, и кто-то предлагает вам больше денег, то вы пойдете за большей заработной платой. Это горькая правда.

Я прекрасно понимаю тех футболистов, которые отправляются в Китай за деньгами, — продолжил он. — Вы можете тут сколько угодно сидеть и говорить: «Как ты можешь уехать туда, там же плохой чемпионат?». Но вы представьте себя на этом месте: к тебе приходят и кладут огромную сумму денег. Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который откажется от такого предложения, потому что это нормально — игроки отправляются туда зарабатывать, это естественный процесс.

Если я был бы один и сам решал свою судьбу, я точно поехал бы. Но поскольку у меня есть жена и ребенок, у меня изменились приоритеты — я хочу как можно больше времени проводить с ними. Я уже поездил по миру и не хочется уезжать от семьи далеко, мотаться по городам и странам. Поэтому сейчас я бы отказался», — рассказал Вернблум.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC