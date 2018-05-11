Помощник Дика Адвоката: «Предложение «Зенита» нас бы очень сильно заинтересовало»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Дик Адвокат

Корнелиус Пот, ассистент голландского тренера Дика Адвоката, прокомментировал информацию, что специалист может снова возглавить «Зенит». Предложение российского клуба может заинтересовать голландца.

«Питерский клуб хочет нас пригласить? Мы были бы очень сильно в этом заинтересованы. Но пока на нас с официальным предложением никто не выходил», – сказал Пот.

Напомним, Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под руководством голландского специалиста клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008).

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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