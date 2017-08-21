Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может сменить клуб

Автор: Владимир Шевелев 0

Клаудио Маркизио

«Милан» может приобрести еще одного игрока «старой синьоры». «Россонери» направил «Ювентусу» запрос по Маркизио.

В приобретении игрока заинтересован «Милан». «Россонери» направили запрос по поводу трансфера 31-летнего итальянца. «Милан» не будет начинать активную фазу переговоров по собственной инициативе. «Россонери» будут дожидаться действий самого Маркизио.

В минувшем сезоне Клаудио Маркизио провел за «Юве» 18 матчей в Серии А, забил один мяч и отдал 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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