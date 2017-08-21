Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может сменить клуб

«Милан» может приобрести еще одного игрока «старой синьоры». «Россонери» направил «Ювентусу» запрос по Маркизио.
В приобретении игрока заинтересован «Милан». «Россонери» направили запрос по поводу трансфера 31-летнего итальянца. «Милан» не будет начинать активную фазу переговоров по собственной инициативе. «Россонери» будут дожидаться действий самого Маркизио.
В минувшем сезоне Клаудио Маркизио провел за «Юве» 18 матчей в Серии А, забил один мяч и отдал 3 голевых передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia