Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может сменить клуб

«Милан» может приобрести еще одного игрока «старой синьоры». «Россонери» направил «Ювентусу» запрос по Маркизио.

В приобретении игрока заинтересован «Милан». «Россонери» направили запрос по поводу трансфера 31-летнего итальянца. «Милан» не будет начинать активную фазу переговоров по собственной инициативе. «Россонери» будут дожидаться действий самого Маркизио.

В минувшем сезоне Клаудио Маркизио провел за «Юве» 18 матчей в Серии А, забил один мяч и отдал 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»