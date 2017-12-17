Полузащитник «Халла» считает, что отставка Леонида Слуцкого была напрасной

Полузащитник «Халл Сити» Джексон Ирвайн поддержал бывшего главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого. По его мнению, увольнение россиянина было напрасным.

«Он был именно таким, каким выглядел со стороны: отличный человек, всегда легко идет на контакт. Когда дела идут не так, как ты хочешь, всегда сложно. Пожалуй, в его отставке не было необходимости.

Мы играли хорошо. Было много матчей, когда за 5-10 минут до конца мы лишались победы. Это дорого обошлось команде. Никогда не хочется видеть, как кто-то теряет работу», – сказал Ирвайн.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports