Полузащитник «Халла» считает, что отставка Леонида Слуцкого была напрасной

Автор: Евгений Морозов 0

Леонид Слуцкий

Полузащитник «Халл Сити» Джексон Ирвайн поддержал бывшего главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого. По его мнению, увольнение россиянина было напрасным.

«Он был именно таким, каким выглядел со стороны: отличный человек, всегда легко идет на контакт. Когда дела идут не так, как ты хочешь, всегда сложно. Пожалуй, в его отставке не было необходимости.

Мы играли хорошо. Было много матчей, когда за 5-10 минут до конца мы лишались победы. Это дорого обошлось команде. Никогда не хочется видеть, как кто-то теряет работу», – сказал Ирвайн.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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