Полузащитник «Ромы» Диего Перотти выразил восхищение Франческо Тотти

Хавбек «волков» поделился впечатлениями от жизни и игры в Риме. Также он рассказал о великих классиках, с которыми Перотти имел счастье играть и тренироваться вместе.

«Рим – это город, который на тебя давит. Однако это давление должно мотивировать, а не держать твоё сердце в страхе. Я люблю этот город. Мы с женой не представляем лучшего места для жизни. Думаю, для меня здесь всё лучшее впереди. Надеюсь, что ещё не достиг своего пика».

«Мне посчастливилось выступать бок о бок с такими игроками, как Хуан Роман Рикельме и Франческо Тотти. Мучительно видеть их каждый день на тренировке и осознавать, что по таланту я никогда не смогу даже приблизиться к их уровню. Это как барьер между нами, который невозможно преодолеть».

В текущем сезоне Диего Перотти провел за «Рому» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia