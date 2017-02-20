Полузащитник «Партизана» Эвертон Бильер расплакался после игры из-за расистских оскорблений в свой адрес

Полузащитник «Партизана» Эвертон Бильер не смог сдержать слез после матча. Причиной стали оскорбления на расовой почве со стороны фанатов.

Инцидент произошел по окончании матча чемпионата Сербии с «Радом» (1:0). Эвертон не сдержался и показал фанатам соперника средний палец.

«В течение всех 90 минут меня оскорбляли на расовой почве, я был расстроен, что игроки соперника это поощряли. Они все меня атаковали. Хочу забыть это как можно скорее. Я люблю Сербию, мне нравится народ, поэтому я расплакался. Пожалуйста, скажите нет расизму!» – заявил бразилец после игры.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal