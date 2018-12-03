Полузащитник «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым, в клубе подтвердили данную информацию

Автор: Владислав Маслов 0

Футболист не выходил на связь со вчерашнего дня. Предварительной причиной смерти названо переохлаждение.

В московском «Локомотиве» подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о смерти полузащитника Алексея Ломакина, являющегося воспитанником клуба.

Ранее стало известно, что мать 18-летнего футболиста заявила в полицию о пропаже сына. По словам женщины, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь. Друг футболиста Иван позже пояснил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Также женщина якобы уточнила полиции, что сын «иногда употребляет медицинский препарат «Тропикамид», от которого поведение его становится неадекватным».

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив» Москва
Источник: оф. сайт ФК «Локомотив» Москва 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мать игрока московского «Локомотива» Ломакина обратилась в полицию в связи с пропажей сына

РПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 11 ноября 2018 г.

ЦСКА обыграл «Зенит», «Спартак» вновь проиграл, «Ювентус» готов вернуть Поля Погба. Главные новости дня

Локомотив

«Локомотив» перед матчем с «Уралом» представил ролик с участием звезд клуба

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 