Полузащитник «Лестера»: «Мы по-прежнему верим в Раньери»

Футболист английского «Лестера» Демарай Грей поговорил об игре своей команды в нынешнем сезоне. Также полузащитник прокомментировал сообщения СМИ о ссоре футболистов с главным тренером клуба Клаудио Раньери.

«Мы всегда были едины. Честное слово, мы готовы биться друг за друга. Сейчас просто нужно выкладываться на сто процентов и держаться всем вместе. Несмотря на тяжелую ситуацию, игроки по-прежнему верят в Раньери. Поверьте, никакого конфликта в «Лестере» нет», — заявил 20-летний хавбек.

После 24 туров АПЛ «лисы» набрали 21 очко. Клуб находится на 16-м месте в турнирной таблице, от зоны вылета команду итальянского специалиста отделяет 1 балл.

Фото: Global Look Press

Источник: Press Association Sport