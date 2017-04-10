Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли подрался в баре

Хавбек «Эвертона» Росс Баркли попал в конфликтную ситуацию в одном из местных баров. В итоге все закончилось дракой.
Инцидент произошел после победного матча «Эвертона» над «Лестером». Футболист отправился в один из баров, где все и произошло.
После непродолжительного разговора неизвестный нанес два удара Баркли в лицо. Полиция Ливерпуля уже начала расследование инцидента.
Ross Barkley getting sucker punched in a bar last night 😳 pic.twitter.com/6Uep80TmOe
— Matt Holt Tips (@MattHoltTips) April 10, 2017
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph