Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли подрался в баре

Хавбек «Эвертона» Росс Баркли попал в конфликтную ситуацию в одном из местных баров. В итоге все закончилось дракой.

Инцидент произошел после победного матча «Эвертона» над «Лестером». Футболист отправился в один из баров, где все и произошло.

После непродолжительного разговора неизвестный нанес два удара Баркли в лицо. Полиция Ливерпуля уже начала расследование инцидента.

Ross Barkley getting sucker punched in a bar last night 😳 pic.twitter.com/6Uep80TmOe

— Matt Holt Tips (@MattHoltTips) April 10, 2017