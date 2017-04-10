Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли подрался в баре

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Баркли

Хавбек «Эвертона» Росс Баркли попал в конфликтную ситуацию в одном из местных баров. В итоге все закончилось дракой.

Инцидент произошел после победного матча «Эвертона» над «Лестером». Футболист отправился в один из баров, где все и произошло.

После непродолжительного разговора неизвестный нанес два удара Баркли в лицо. Полиция Ливерпуля уже начала расследование инцидента.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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