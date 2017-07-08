Полузащитник «Баварии» близок к переходу в «Ювентус»

«Ювентус» может арендовать Дугласа Косту с правом обязательного выкупа. Между «Баварией» и «Старой синьорой» давно налажены партнерские отношения – недавно мюнхенцы окончательно приобрели Кингсли Комана.

Клубы близки к достижению договоренности по трансферу 26-летнего бразильца. «Ювентус» может арендовать Косту с правом обязательного выкупа. Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет продать игрока за 50 миллионов евро, тогда как «Юве» предлагал 40 миллионов и бонусы.

В минувшем сезоне Дуглас Коста провел за «Баварию» 23 матча в Бундеслиге, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»