Полузащитник «Баварии» близок к переходу в «Ювентус»

Автор: Владимир Шевелев 0

Дуглас Коста

«Ювентус» может арендовать Дугласа Косту с правом обязательного выкупа. Между «Баварией» и «Старой синьорой» давно налажены партнерские отношения – недавно мюнхенцы окончательно приобрели Кингсли Комана.

Клубы близки к достижению договоренности по трансферу 26-летнего бразильца. «Ювентус» может арендовать Косту с правом обязательного выкупа. Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет продать игрока за 50 миллионов евро, тогда как «Юве» предлагал 40 миллионов и бонусы.

В минувшем сезоне Дуглас Коста провел за «Баварию» 23 матча в Бундеслиге, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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