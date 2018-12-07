Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может перейти в «ПСЖ»

Парижский клуб уже сделал предложение о покупке молодого футболиста. На него также претендуют еще несколько европейских топ-клубов.

Как сообщают СМИ, полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может продолжить карьеру во Франции.

Наиболее вероятным вариантом нового клуба для 21-летнего футболиста в настоящий момент является «Пари Сен-Жермен». По информации источника, парижский клуб сделал «Аяксу» предложение о переходе хавбека в размере 75 млн евро. Стороны близки к согласованию сделки.

При этом неясно, как «ПСЖ» планирует урегулировать с УЕФА вопрос соответствия правилам финансового фэйр-плей. Ранее сообщалось, что на де Йонга также претендуют «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Также в СМИ появлялась информация, согласно которой сам футболист хочет продолжить карьеру в новом клубе вместе со своим партнером по команде, защитником Матейсом де Лигтом.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca