Полузащитник «Ахмата» И. Думбия готов перейти в лиссабонский «Спортинг»

Автор: Владислав Маслов 0

Клубы уже согласовали условия трансфера. Официальное объявление должно появиться после прохождения игроком медосмотра и согласования личного контракта.

Полузащитник грозненского «Ахмата» Идрисса Думбия с большой вероятностью продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

По информации португальских СМИ, стороны уже согласовали условия сделки. В ближайшее время 20-летний футболист пройдет медицинское обследование и обсудит с новым клубом условия личного контракта, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Думбия перешел в «Ахмат» летом 2018 года из «Андерлехта». В нынешнем сезоне ивуарийский хавбек принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу, а также получил 2 желтые карточки. «Ахмат» после 17 туров занимает восьмое место в турнирной таблице первенства с 23 очками в активе.

Фото: оф. сайт ФК «Ахмат»
Источник: O Jogo

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