Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака обвиняется в расизме

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака обвиняется в расизме. Швейцарский хавбек албанского происхождения уже был допрошен полицией по этому делу.

Сообщается, что Джака оскорбил на расовой почте сотрудника лондонского аэропорта Хитроу. Инцидент произошел через день после победы «Арсенала» над «Бернли» (2:1) в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии, в котором Джака был удален с поля. Футболист провожал в аэропорт друга, но того не пустили на самолет из-за того, что посадка на рейс уже закончилась. В результате разозленный Джака на немецком языке оскорбил сотрудника аэропорта.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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