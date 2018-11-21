Полиция провела обыски у фанатов «Спартака» и задержала лидера «Гладиаторов» из-за драки с болельщиками ЦСКА

Автор: Евгений Морозов 0

Спартак фанаты

Правоохранительные органы ведут расследование по факту драки, случившейся за сутки до матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:1). Инцидент произошел на улице Нижняя Масловка в столице.

Полиция проводит обыски по почти 30 адресам в Москве.

В настоящее время в полицию доставлен один из лидеров группировки «Гладиаторы» Денис Аринушкин», — сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, поводом для обысков послужила массовая драка, которая произошла 22 сентября на улице Нижняя Масловка между фанатами «Спартака» и ЦСКА, за день до московского дерби (1:1).

Тогда около 20 фанатов «Спартака» подрались с 10 болельщиками ЦСКА. Полиция задержала 9 человек, двое были госпитализированы.

Фото: Global Look Press
Источник:  ТАСС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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