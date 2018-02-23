Полиция Бильбао заявила, что их сотрудник умер из-за проблем с сердцем

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Фанаты Спартака

Полиция Бильбао заявила, что полицейский Иносенсио Алонсо Гарсия скончался в Бильбао из-за проблем с сердцем. Это произошло в день ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком». 

Как сообщается, 51-летний полицейский был доставлен в больницу с остановкой сердца, которая не была вызвана какими-либо травмами, и спустя час скончался.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что осуждает столкновения фанатов  и находится в контакте с властями, чтобы получить информацию об инцидентах.

Матч в Бильбао завершился победой «Спартака» со счетом 2:1, однако москвичи не сумели выйти в 1/8 финала по сумме двух встреч.

Фото: Global Look Press
Источник: RIA Новости

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига Европы. 1/16 финала. «Атлетик» в Москве уверенно переиграл «Спартак»

Ариц Адурис может пропустить отвтеный матч со «Спартаком» в Лиге Европы

Лига Европы. 1/16 финала. «Спартак» на выезде одолел «Атлетик», но вылетел из еврокубков

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 