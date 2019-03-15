Пол Скоулз уволился из клуба английской Лиги 2 «Олдхэм Атлетик» посредством WhatsApp

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» стал главным тренером «сов» в феврале 2019 года. Спустя месяц он принял решение покинуть свой пост.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз, который покинул пост главного тренера «Олдхэм Атлетик», перед увольнением не общался ни с кем из членов руководства. Как сообщают британские СМИ, о своем решении уйти специалист написал в общей группе команды в мессенджере WhatsApp.

Позже Скоулз объяснил, что причиной такого решения стало несоблюдение договоренностей с руководством клуба.

О назначении Скоулза на эту должность было объявлено 11 февраля. За этот месяц «Олдхэм» под руководством английского специалиста провел пять матчей, в них команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью. После 37 туров «Олдхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 2, четвертого по рангу дивизиона чемпионата Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports