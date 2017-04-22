Пол Скоулз: «Маркус Рэшфорд может превратиться в звезду мирового масштаба»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телевизионный эксперт Пол Скоулз прокомментировал потенциал Маркуса Рэшфорда. Специалист считает, что у нападающего отличные шансы закрепиться на высочайшем уровне.

«Рэшфорд станет великолепным нападающим, в этом нет никаких сомнений. Его скорость невероятна. В свои 19 лет он является чуть ли не главным игроком команды. В матче против «Андерлехта» он показал прекрасный темп перемещений по полю, отличную работу с мячом и умение убегать от соперника так, будто их не существует. Ему надо работать над самообладанием, но если он начнет более четко реализовывать свои шансы, это придет само.

Он всегда играл на позиции центрфорварда. Я смотрел его игры за молодежную команду «Юнайтед» – тогда он забивал по 30-40 голов за сезон. Этот парень умеет забивать. Смотришь на игроков уровня Криштиану Ронаду или Неймара и понимаешь, что Рэшфорд встать в один ряд с ними. Он может превратиться в звезду мирового масштаба. Когда я думаю о нападающих «МЮ», мне сразу вспоминаются Оле-Гуннар Сульшер, Тедди Шерингем, Дуайт Йорк и Энди Коул. Рэшфорд может присоединиться и к ним», – заявил Скоулз.

Напомним, что в нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд провел в футболке манкунианцев уже 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 3 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC